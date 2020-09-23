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Müge Anlı'da Aleyna Çakır'ın avukatından son dakika açıklamaları! Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı?

Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine gelen Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmeler Tüm Türkiye tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intiharı olayın seyrini bambaşka bir yere götürmüştü. Tüm Türkiye'nin aklındaki sorularından biri de 'Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı?' sorusu. Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı, olayda baş şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Çakır'ın bu zamana kadar neden tutuklanmadığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

23.09.2020 11:40 - Son Güncelleme: 23.09.2020 11:40
Müge Anlı'da Aleyna Çakır'ın avukatından son dakika açıklamaları! Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı?

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bazı soru başlıkları ortaya çıkarken Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı flaş açıklamalarda bulundu.

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Müge Anlı'da Aleyna Çakır'ın avukatından son dakika açıklamaları! Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı?

Ümitcan Uygun'un kaçma şüphesi olduğunu belirtirken olayın olduğu gün kiralık bir araçla Gaziantep'e kaçırıldığını ifade etti.

Müge Anlı'da Aleyna Çakır'ın avukatından son dakika açıklamaları! Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı?

Aleyna Çakır ailesinin avukatı Umur Yıldırım'dan açıklamalar:

"3 AY OLDU, DNA SONUCU ÇIKMADI"

Ümitcan'ın UYAP'tan kontrol edildiğinde hiçbir kayıt HTS kaydının gelmediği belirtilirken nitekim bir benzeri de Adlı Tıp Kurumu'ndan gelen rapordan da yaşandığı belirtildi.

Müge Anlı'da Aleyna Çakır'ın avukatından son dakika açıklamaları! Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı?

"3 AY OLDU, DNA SONUCU ÇIKMADI"

Ümitcan'ın UYAP'tan kontrol edildiğinde hiçbir kayıt HTS kaydının gelmediği belirtilirken nitekim bir benzeri de Adlı Tıp Kurumu'ndan gelen rapordan da yaşandığı belirtildi.

Müge Anlı'da Aleyna Çakır'ın avukatından son dakika açıklamaları! Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı?

Aleyna'nın tırnaklarında doku ve sperm bulunduğu, bunların Ümitcan Uygun'a ait olup olmadığının tesbitinin istendiği açıklandı. Ancak savcılıktan istenen bu rapor için henüz yanıt gelmediği ve karşılaştırma yapılmadığı ailenin avukatı tarafından açıklandı.

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