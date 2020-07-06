Müge Anlı son dakika gözaltı kararını açıkladı! Levent Karaduman'ın kaybında o isim...

06.07.2020 12:16

Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gözaltı kararını açıkladı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım talebinde bulundu. Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Levent Karaduman'ın şüpheli kaybıyla ilgili düğmeye basıldı. Müge Anlı, canlı yayında defalarca adı geçen baş şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İşte 6 Temmuz Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gözaltı gelişmesi!