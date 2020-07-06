Müge Anlı son dakika gözaltı kararını açıkladı! Levent Karaduman'ın kaybında o isim...
Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gözaltı kararını açıkladı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım talebinde bulundu. Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Levent Karaduman'ın şüpheli kaybıyla ilgili düğmeye basıldı. Müge Anlı, canlı yayında defalarca adı geçen baş şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İşte 6 Temmuz Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gözaltı gelişmesi!
Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmesini aktardı. 7 yıl önce Denizli'de kaybolan reklamcı Levent Karaduman'dan hala bir iz yok. Amca Hayati Karaduman, Levent Karadmuman'ın kaybından dolayı teyze oğulları Ali Osman'ı hedefi gösterdi. Olay gününden bu yana aile ile iletişime geçmeyen Ali Osman'ın her şeyi bildiği iddia edildi. Ve 7 yıl sonra beklenen gözaltı geldi.
ÖLDÜRÜP GÖMDÜ MÜ?
Levent Karaduman'a ne oldu? ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman'ı arama çalışmalarında flaş bir gelişme yaşandı. Karaduman'ın kaybı ile ilgili en büyük şüphelilerden biri olan teyzesinin oğlu Ali Osman Sepetçi gözaltında alındı. Polis, Karaduman'ın kaybolduğu gün Sepetçi'nin en son telefon sinyalinin geldiği alanda arama çalışması başlattı.
Levent Karaduman kaybolmadan önce sürekli kuzeniyle beraber zaman geçiren Ali Osman'ın aileyle görüşmemesi dikkat çekmişi. Anne Mesude Karaduman yeğeni ve kardeşine seslenerek bildiklerini söylemesini istemişti. Anne Mesude ve kardeşi Elvan Karaduman ailesinin Müge Anlı ve Tatlı Sert yayınına çağırmıştı. Karaduman'ın kaybıyla ilgili bu sabah flaş bir gelişme yaşandı. Karaduman'ın kaybolmasıyla ilgili en büyük şüphelilerden biri olan Ali Osman Sepetçi bu sabah gözaltına alındı. Karaduman'ın annesi ile kız kardeşi haberi canlı yayında stüdyoda aldı. Aile üyeleri çok Anlı'ya çok sevindiklerini dile getirdiler.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Cinayet Büro ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan kuzen Ali Osman Sepetçi'nin sorgusuna başlandı. Sepetçi'nin sorgulandığı sırada polis, Karaduman'ın kaybolduğu gün Sepetçi'nin en son telefon sinyalinin geldiği alanda arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında itfaiye ve belediye ekipleri de hazır bulunuyor.