Müge Anlı son dakika gözaltı kararını açıkladı! Levent Karaduman'ın kaybında o isim...

Levent Karaduman kaybolmadan önce sürekli kuzeniyle beraber zaman geçiren Ali Osman'ın aileyle görüşmemesi dikkat çekmişi. Anne Mesude Karaduman yeğeni ve kardeşine seslenerek bildiklerini söylemesini istemişti. Anne Mesude ve kardeşi Elvan Karaduman ailesinin Müge Anlı ve Tatlı Sert yayınına çağırmıştı. Karaduman'ın kaybıyla ilgili bu sabah flaş bir gelişme yaşandı. Karaduman'ın kaybolmasıyla ilgili en büyük şüphelilerden biri olan Ali Osman Sepetçi bu sabah gözaltına alındı. Karaduman'ın annesi ile kız kardeşi haberi canlı yayında stüdyoda aldı. Aile üyeleri çok Anlı'ya çok sevindiklerini dile getirdiler.