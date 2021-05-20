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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkunç olay! Ayşe Altuntaş'u evli sevgilisi Mehmet Taşdelen öldürmüş

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkunç olay! Ayşe Altuntaş'u evli sevgilisi Mehmet Taşdelen öldürmüş
20.05.2021 14:43
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Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranırken, evli sevgilisi Mehmet Taşdelen’in katledip ormana gömdüğü ortaya çıkan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı.


Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranırken, evli sevgilisi Mehmet Taşdelen'in katledip ormana gömdüğü ortaya çıkan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı.

Sanık Mehmet Taşdelen hakkında "kasten öldürme" suçundan devam eden davada savcı mütalaa verdi. Savcı, olayın kaza olduğunu söyleyen sanığın "cinayet sonrası polis veya ambulansı aramamasını ve maktüleye ait cep telefonu, başörtüsü ve feraceyi yok etmesini ve aracında kazma ve kürek bulunmasını" dikkate alarak cinayeti tasarlayarak işlediğini belirtti:

"Gömüldüğü yerde bulunan çukur, kadın sığabilecek şekilde. Sanık yanında silah getirdi. Bir el ateş etti ve gömülmesi için açılan çukuru kapatmak için kazma kürek getirdi, bu yüzden kasten öldürme suçunu işledi..."

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