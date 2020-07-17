Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi: Süleyman Akbaba'nın katili cinayeti itiraf etti! Cesedi 8 parçaya ayrılmıştı

17.07.2020 11:15

Müge Anlı son dakika Süleyman Akbaba cinayeti gelişmesini aktardı. 48 yaşındaki Süleyman Akbaba 10 Temmuz Cuma günü İstanbul'da kayıplara karıştı. 24 yıllık eşi ve abisi Akbaba'yı bulmak için stüdyoya gelerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti. Evli olduğu halde 8 ayrı kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan Süleyman Akbaba'nın katili cinayeti itiraf etti. Cesedi 8 parçalara ayrılarak TEM otoyolu kenarına atılan poşetlerin nasıl oraya geldiği ortaya çıktı.

Müge Anlı canlı yayınında son dakika cinayet itirafı! 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın katili her şeyi itiraf etti. Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika Süleyman Akbaba cinayeti gelişmesini aktardı, öldürülen Süleyman Akbaba'nın eşi canlı yayına bağlanarak duygularını dile getirdi. Ben eşimi defalarca uyardım diyen Birsen Akbaba, "Bizim bu durumumuz tüm dünyaya ibret olsun" dedi. İşte Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetinde itiraf ve son dakika gelişmeleri...

CİNAYET İTİRAFI GELDİ: ÇOK UYARDIM

Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba'nın katili cinayeti itiraf etti. "Süleyman'ı ve karımı çok uyardım ama onları evimde görünce canıma tak etti, kendime hakim olamadım ve öldürerek parçalara ayırdım ardından kiralık araç ile ertesi gün ceset parçalarını otoyol kenarına bıraktım." dedi. Komşusu ile ilişki yaşadığı için öldürülen Süleyman Akaba'nın katili ve yasak ilişki yaşadığı komşusu gözaltına alındı. Savcılıktan gelen karar ise merakla bekleniyor.