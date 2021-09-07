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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı! Melike Oyunlu 27 yıl sonra ilk kez gördü

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı! Melike Oyunlu'nun 27 yıl sonra son bulan özlemi milyonları Atv ekranlarına kilitledi. Annesini arayan Melike Oyunlu Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Yıllar sonra canlı yayında yaşanan büyük buluşma Müge Anlı'ya ve ekranları başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Melike Oyunlu yalnızca annesine değil, kardeşine ve yeğenlerine de kavuştu...

07.09.2021 10:42 - Son Güncelleme: 07.09.2021 10:48
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı! Melike Oyunlu 27 yıl sonra ilk kez gördü

MELİKE OYUNLU 27 YIL SONRA İLK KEZ ANNESİNİ GÖRDÜ!

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı!

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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı! Melike Oyunlu 27 yıl sonra ilk kez gördü

Osmaniye'de yaşayan Melike 27 yaşında. Yıllardır babası olarak bildiği kişinin amcası olduğunu sonradan öğrendi ve annesi Kader'i arıyor. Annesini hiç görmediğini ve sadece elinde fotoğrafının olduğunu söyledi.

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı! Melike Oyunlu 27 yıl sonra ilk kez gördü

Annesinin hikayesini anlatan Melike; anneannesinin ikinci kez evliliği sonrasında, evlendiği adamın Kader'e olan ilgisinden dolayı erkenden evlendirildiğini anlattı.

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı! Melike Oyunlu 27 yıl sonra ilk kez gördü

Annesinin evlendikten sonra babasından sürekli dayak yediğini belirten Melike, hatta dudağında yediği dayaktan iz kaldığını söyledi.

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı! Melike Oyunlu 27 yıl sonra ilk kez gördü

18 yaşında evlendiğini söyleyen Melike, kendisinin de şiddet gördüğünü ve bu yüzden daha sonra evliliğini sonlandırdığını belirtti.

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