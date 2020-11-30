Müge Anlı: "Bugüne kadar programda duyduğum en vahşi şey bu!" Kerem Durur'a ne oldu? 6 aylık bebeği...

Müge Anlı, Antalya'da kaybolan 14 çocuk babası Kerem Durur'u arıyor. Atv canlı yayınında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan başarılı isim, duydukları karşısında şoke oldu. Türkiye'yi sarsacak iddiaya göre; Resime Dönmez, 6 aylık bebeğini tandıra atarak yaktı... Kan donduran iddia Müge Anlı canlı yayınında ortaya atıldı, Müge Anlı duydukları karşısında, "Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey bu inanamıyorum!" dedi.

Müge Anlı son bölümde tandır vahşeti hem başarılı sunucu Müge Anlı hem de ekranları başındaki izleyicileri şoke etti. Müge Anl, Kerem Durur'un kaybını araştırırken öğrendikleri karşısında, 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum" dedi. İşte 30 Kasım Atv Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

2 ayrı eşten 14 çocuk, inanılmaz iddialar, ağır suçlamalar... Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılıyor. Kerem Durur'un eşi Resime Dönmez hakkında ortaya atılan iddialar ise korkunç!

İddiaya göre Resime Hanım ile Kerem Bey'in ilişkisi, Resim Dönmez evliyken başladı. Resime Dönmez'in Kerem Durur'dan önceki eşi ve Kerem Durur'un kardeşi, Müge Anlı canlı yayınında şok iddialar ortaya attı.

İddiaya göre Resime Dönmez'in eski eşiyle evli olduğu dönemde 6 aylık bebeği tandıra atıldı. Ağızdan ağıza dolaşan bilgilere göre ise bebeği tandıran atan kişi Resime Hanım'ın ta kendisi.

Resime Hanım'ın bebeğini tandıra neden attığı ise Müge Anlı canlı yayınında gellen ihbarlar doğrultusunda şu şekilde;

Kerem Durur'un 7 çocuğunun annesi Resime Durur, eski eşi ile evli olduğu dönemde dünyaya getirdiği çocuk Kerem Bey'den. Hal böyle olunca Resime Durur'un bu durumun ortaya çıkmaması için kendi evladını tandıra attığı iddia ediliyor.

Knedisinin bebeğinin yandığı sırada evde olmadığını, geri döndüğünde olup biteni öğrendiğini ifade eden Resime Dönmez, bebeğini tandırda takdığı iddiasını reddediyor.