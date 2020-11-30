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MİT TIR'ları ihanetindeki köstebeğin kimliği belli oldu! Plaka ve fotoğrafları örgüt imamlarına gönderdi FETÖ operasyon yaptı

MİT TIR'ları ihanetindeki köstebeğin kimliği belli oldu! Plaka ve fotoğrafları örgüt imamlarına gönderdi FETÖ operasyon yaptı
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MİT TIR’larına yönelik FETÖ baskını, örgütün kurum içine sızdırdığı köstebekle gerçekleşti. MİT’teki köstebek, plaka ve fotoğrafları örgüt imamlarına sızdırdı. Örgüt ise kumpas için harekete geçti.


Fetullahçı Terör örgütünün (FETÖ) devlete karşı en büyük eylemlerinden biri olan "MİT TIR'ları" kumpasında, örgütün MİT'e sızdırdığı köstebeğin kimliği belli oldu. 1 Ocak ve 19 Ocak 2014'te Hatay ve Adana'da MİT TIR'larının durdurulup aranmasına dair kumpasın en önemli isimlerden biri olan MİT'teki köstebeğin, TIR'ların plakasını ve içindeki görüntüleri FETÖ'nün mahrem imamlarına gönderdiği, plakalardan yola çıkılarak örgütün Adana ve Hatay'da TIR'lara operasyon yaptığı ortaya çıktı.




KÖSTEBEK, İMAMLARA VERDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gizlilikle yürütülen soruşturma sonrasında deşifre olan köstebeğin, o dönem MİT çalışanı olan Sertan Çetinkaya (37) olduğu belirlendi. Çetinkaya'nın MİT personeli olarak görev yaptığı dönemde devlet sırrı mahiyetindeki bilgileri, bağlı olduğu FETÖ'nün MİT'ten sorumlu mahrem imamları Özgür Kaya ve Recai Polat'a aktardığı tespit edildi. Teşkilat içerisinde örgütün casusluğunu yaptığı belirlenen Çetinkaya'nın, talimatları da mahrem imamlardan aldığı belirlendi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çetinkaya, 39 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ'nün 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'sine geçen ay Adana'da yargılandıkları davada 1 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

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