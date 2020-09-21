Müge Anlı Aleyna Çakır olayında son dakika! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin şok iddialar...

21.09.2020 13:14

Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine gelen Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmeler Tüm Türkiye tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intiharı olayın seyrini bambaşka bir yere götürmüştü. ATV Ana Haber'e Gülay Uygun'un şüpheli ölümü üzerine gelen bir sürü ihbarın ardından tanıklar tek tek dinlendi ve ortaya çıkan "susturuldu" iddiaları gündeme oturdu. Müge Anlı canlı yayına 21 Eylül son bölümde bir görgü tanığı bağlandı ve Gülay Uygun'un öldüğü gün beyaz bir araca bindiğini iddia etti. Diğer görgü tanıklarının da iddiaları bir o kadar çarpıcı.