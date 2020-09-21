Müge Anlı Aleyna Çakır olayında son dakika! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin şok iddialar...

ÜMİT CAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN NASIL ÖLDÜ?

Olay günü saat 18.00 civarında kamyonuyla hafriyat dökmek için Gülay Uygun'nun cesedinin bulunduğu yere geldiğini, bu sırada sonradan Ümit olduğunu öğrendiği siyah tişörtlü birinin bağırarak telefonla konuştuğunu gördüğü söyledi. O esnafa bir el silah sesi duyduğunu, oradaki güvenlik görevlileri ile olay yerine baktığını, Ümit'in hala bağırarak sizin yüzünüzden oldu diye söylemde bulunduğunu ve yanında da beyaz sedan araç gördüğünü sözlerine ekledi.

Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı saat 15.00 civarı parkta otururken siyah bir araçla Gülay Uygun'un parka geldiğini bir süre sonra beyaz araçla gittiğini gördüğünü açıkladı.