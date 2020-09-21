Müge Anlı Aleyna Çakır olayında son dakika! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin şok iddialar...
Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine gelen Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmeler Tüm Türkiye tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intiharı olayın seyrini bambaşka bir yere götürmüştü. ATV Ana Haber'e Gülay Uygun'un şüpheli ölümü üzerine gelen bir sürü ihbarın ardından tanıklar tek tek dinlendi ve ortaya çıkan "susturuldu" iddiaları gündeme oturdu. Müge Anlı canlı yayına 21 Eylül son bölümde bir görgü tanığı bağlandı ve Gülay Uygun'un öldüğü gün beyaz bir araca bindiğini iddia etti. Diğer görgü tanıklarının da iddiaları bir o kadar çarpıcı.
PARKA GELEN BEYAZ ARAÇ KİMİN?
KAYIP ANONSU
Canlı yayında ismini gizli tutan ihbar sahibi olay günü intihar ettiği düşünülen Gülay Uygun'nun evine yakın bir parka siyah bir araçla geldiğini, bir süre sonra beyaz sedan kasa otomobile binip gittiğini ifade etti. 1 saat sonra parka yakın camiiden bir kadın kaybına dair anonsun yapıldığı da ihbara eklendi. Kayıp anonsundan 5 dakika sonra sosyal medyada açıklama yapan avukatın yanında bir kişi ile elindeki fotoğraftaki Gülay Uygun'nun kayıp olduğunu sorduğunu aktardı. Ardından Müge Anlı'nın canlı yayına hafriyat kamyonu kullanan bir görgü şahidi bağlandı.
ÜMİT CAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN NASIL ÖLDÜ?
Olay günü saat 18.00 civarında kamyonuyla hafriyat dökmek için Gülay Uygun'nun cesedinin bulunduğu yere geldiğini, bu sırada sonradan Ümit olduğunu öğrendiği siyah tişörtlü birinin bağırarak telefonla konuştuğunu gördüğü söyledi. O esnafa bir el silah sesi duyduğunu, oradaki güvenlik görevlileri ile olay yerine baktığını, Ümit'in hala bağırarak sizin yüzünüzden oldu diye söylemde bulunduğunu ve yanında da beyaz sedan araç gördüğünü sözlerine ekledi.
Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı saat 15.00 civarı parkta otururken siyah bir araçla Gülay Uygun'un parka geldiğini bir süre sonra beyaz araçla gittiğini gördüğünü açıkladı.
YURTLARDA YAŞAYAN GENÇ KIZLARDAN İTİRAFLAR
Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine gelen Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından son dakika haberleri teker teker geliyor. Ümitcan Uygun'un şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden annesi Gülay Uygun ve Aleyna Çakır hakkındaki son detaylar yakından takip edilirken yeni tanıklar ve şoke eden ifadeleri ortaya çıktı.
GÜLAY UYGUN'UN ÖLÜMÜNDE YENİ TANIKLAR, KORKUTAN İFADELER ORTAYA ÇIKTI!
ATV habere ulaşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç kız ifadesinde "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.
İşte Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un ölümünün ardından gelen son dakika haberinin tüm detayları…
YENİ TANIKLAR, ŞOK İDDİALAR
Atv habere ulasan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç kiz ifadesinde "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.