Adana'da Sulh Hukuk Hakimi olan H.Y., alkollü bir şekilde araç kullanırken trafik polislerine yakalandı. Küfür ve hakaretler savurarak polislere mukavemet eden H.Y aracının da lastiklerini kesti. Hakkında soruşturma izni verilen hakim, tedbiren Van Hakimliğine atandı.
Alkollü hakim trafik polislerine zor anlar yaşattı: Küfür ve hakaretler savurdu ortalığı birbirine kattı
21.09.2020 12:03
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