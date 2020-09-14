Haberler Video Haber Videoları Son dakika: 21 ilde düğmeye basıldı! FETÖ'nün TSK'daki mahrem imamlarına operasyon

Son dakika: 21 ilde düğmeye basıldı! FETÖ'nün TSK'daki mahrem imamlarına operasyon

Son dakika: 21 ilde düğmeye basıldı! FETÖ'nün TSK'daki mahrem imamlarına operasyon
14.09.2020 13:36

Son dakika haberi... FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında aralarında muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon düzenleniyor.


FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında aralarında muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon düzenleniyor.
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