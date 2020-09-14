Müge Anlı Aleyna Çakır olayında ses kaydına ulaştı! Aleyna Çakır'ın yardım çığlıkları tüyler ürpertti...
Müge Anlı, Aleyna Çakır olayında son dakika gelişmeleri ile Türkiye'yi Atv canlı yayınına kilitledi. Aleyna Çakır'ın ses kaydı ortaya çıktı. Genç kızın eski komşusu Aleyna'nın şiddet gördüğü sıradaki ses kaydını Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dinletti. Aleyna Çakır'ın yardım çığlıklarını duyan ailesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı, 11 Eylül Cuma günü, Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından gelen tehdit haberlerine canlı yayında verdiği yanıt ile dikkat çekmişti.
Müge Anlı son dakika Aleyna Çakır gelişmesi ile Türkiye'yi bir kez daha ekranları başına kilitledi. Atv ekranlarında hafta içi her gün 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü canlı yayında araştırıyor. Aleyna Çakır'ın eski komşusu Müge Anlı'ya konuştu. Canlı yayında genç kızın yardım çığlıkları attığı ses kaydı, acılı anne-babayı gözyaşlarına boğdu.
KAMU VİCDANI TUTUKLAMA BEKLİYOR!
Müge Anlı ailenin iki avukatının savcılığa Ümit Uygun'un şüpheli sıfatıyla tekrar ifadesinin alınmasını, tutuklanmasını ve kaçma şüphesi nedeniyle yurt dışı yasağı konmasını, Aleyna'ya cinsel saldırı, fuhuşa teşvik etme, yağma gibi maddelerden suç duyurusunda bulunduğu ve dilekçe verdiğini açıkladı. Kamu vicdanının tutuklama beklediğini ama Ümit Can'ın hala tehdit ettiğini hala akıllanmadığını stüdyoya silah sokma derdinde olduğunu söyleyen Müge Anlı, Ümit Can'a meydan okudu.
Müge Anlı, Aleyna Çakır olayında Ümiitcan Uygun'un tehditlerine pabuç bırakmadı! Acılı aile Müge nlı'ya çıkarak kızlarının ölümünün arkasında erkek arkadaşı olan 22 yaşındaki Ümitcan Uygun'un olduğunu iddia etti. Yakın çevrelerince, intihar süsü verilerek cinayete kurban gittiği düşünülen Aleyna Çakır'ın ölümü Türkiye'yi ayağa kaldırdı.