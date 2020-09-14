Müge Anlı Aleyna Çakır olayında ses kaydına ulaştı! Aleyna Çakır'ın yardım çığlıkları tüyler ürpertti...

Müge Anlı son dakika Aleyna Çakır gelişmesi ile Türkiye'yi bir kez daha ekranları başına kilitledi. Atv ekranlarında hafta içi her gün 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü canlı yayında araştırıyor. Aleyna Çakır'ın eski komşusu Müge Anlı'ya konuştu. Canlı yayında genç kızın yardım çığlıkları attığı ses kaydı, acılı anne-babayı gözyaşlarına boğdu.