Mudanya'da zeytinlik bırakmayan CHP'li Hayri Türkyılmaz eyleme katıldı! “İmara açtığın alanlar soğan tarlası mı?”

Bursa'nın zeytini ve zeytinlik arazileriyle ünlü ilçesi Mudanya'da zeytinlik arazileri birer birer imara açan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, talan ettiği zeytinlik arazileri unutup "Zeytin Ağacıma Dokunma" eylemine katıldı. Türkyılmaz, CHP Mudanya İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un da katıldığı eylemde bir de konuşma yaptı.

Türkyılmaz, "Sadece Mudanya'mızda değil ülkemizin her karışındaki zeytinliklerin, madencilik faaliyetlerine kurban edilmesi kabul edilemez! O ağaçların ve her birinin, dallarındaki kuşların, böceklerin, gölgesindeki bitkilerin yaşam hakkı için bu yanlış karardan bir önce dönülmesini istiyoruz" diyerek çevreci imajı çizmeye çalıştı.

612 ZEYTİNLİK ARSA OLDU

Ancak CHP'li Hayri Türkyılmaz, başkan olduğu 2014'ten bu yana, Mudanya'nın zeytin ağaçlarıyla dolu hakim tepelerini beton yığınlarıyla doldurdu. Zeytinlikleri, deniz manzaralı lüks site villalara kurban eden Türkyılmaz ve bazı meclis üyeleri hakkında, 2018'de CİMER'e yapılan şikayet sonrası başlatılan incelemelerin ardından, zeytin alanlarını imara açtığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Mudanya'da, tam 612 zeytinliği vasıf değişikliği yaparak arsaya çevirdiği, 107 parsele de mahkeme kararlarını hiçe sayarak konut izni verdiği belirlenen Türkyılmaz'ın "Zeytinime Dokunma" eylemine katılarak 'çevreci' olduğu imajı vermeye çalışması herkesi şaşkına çevirdi.

'İMARA AÇTIĞIN YERLER SOĞAN TARLASI MIYDI?'

Mudanya Belediyesi Memleket Partisi Meclis üyesi Mehmet Er, CHP'li Hayri Türkyılmaz'a tepki gösterdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nesillerdir zeytincilikle uğraşan bir ailenin ferdi olarak bugün "Zeytin Ağacıma Dokunma" diyerek şov yapanlara şunu soruyorum: Mudanya'mızda yapılan ve halen yapılmaya devam eden inşaatlar, patates tarlalarına mı dikildi? İmara açılan alanlar zeytinlik değil de soğan tarlası mı? Belediye, yapacağı kendi inşaatları için zemin etüdü yaptırırken iş makinalarının kırıp devirdiği ağaçlar ne olacak? Binlerce dönüm zeytinlik, imara açılıp sökülürken neden "Zeytin Ağacıma Dokunma" demek aklınıza gelmedi? Mudanya'mız özelinde söylüyorum; şehir merkezimizde sit alanları haricinde zeytinlik kalmamışken bugün çıkıp zeytin ağacı güzellemesi yapmak kadar samimiyetsiz bir durum olamaz! Bu açıklamaya katılarak sözde zeytin ağaçlarını koruduğunu gösterenlerin arasında zeytinliğini müteahhide verip karşılığında daire ve dükkan alan kaç kişi var sizce" dedi.