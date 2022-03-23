Haberler Haber Videoları Meral Akşener'in son tiyatrosu "aç çiftçiler" sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü

Meral Akşener'in son tiyatrosu "aç çiftçiler" sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü

Meral Akşener'in son tiyatrosu "aç çiftçiler" sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü
23.03.2022 13:02

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Partisinin grup toplantısında her hafta birini küsrüye çıkartıp eline tutuşturulan metinle hükümeti hedef aldıran Akşener'in son tiyatrosu çiftçiler üzerinden oldu. İP lideri Meral Akşener'in "Aç çiftçi" diye kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in birçok kez lüks mekanlarda rakı balık keyfi yaparken çektirdiği fotoğraf sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Twitter'da vatandaşların Akşener'in algı oyunu ve tiyatro sergilediğini belirtti. Akşener'in daha önce “mağdur üniversite öğrencisi” diye kürsüye çıkardığı figüran, CHP’li Deniz Barış Çatal çıkmıştı. Bir başka tiyatroda ise Akşener yine mağdur çiftçi diye tehdit, zorbalık, sarkıntılık gibi suçlardan yargılanan bir sicili bozuğu çıkartmıştı.

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Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine hükümeti hedef aldı. Her hafta kürsüye sözde "mağdur" vatandaş adı altında bir tiyatrocu çıkartan Akşener'in son senaryosu çiftçiler üzerine oldu.

AÇIZ DİYE AĞLATTIĞI ÇİFTÇİYE BAKIN!
İP lideri Meral Akşener'in bu hafta "Aç çiftçi" diye kürsüye çıkardığı ve algı kokan cümleler söylettiği Mehmet Ramazan Karayel'in birçok kez lüks mekanlarda rakı balık keyfi yaparken çektirdiği fotoğraf sosyal medyada olay oldu.



Twitter'da vatandaşlar; Akşener'e tepki göstererek ucuz bir algı oyunu ve tiyatro sergilediğini belirtti.

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