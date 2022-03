Meral Akşener'in son tiyatrosu "aç çiftçiler" sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine hükümeti hedef aldı. Her hafta kürsüye sözde "mağdur" vatandaş adı altında bir tiyatrocu çıkartan Akşener'in son senaryosu çiftçiler üzerine oldu.



AÇIZ DİYE AĞLATTIĞI ÇİFTÇİYE BAKIN!

İP lideri Meral Akşener'in bu hafta "Aç çiftçi" diye kürsüye çıkardığı ve algı kokan cümleler söylettiği Mehmet Ramazan Karayel'in birçok kez lüks mekanlarda rakı balık keyfi yaparken çektirdiği fotoğraf sosyal medyada olay oldu.







Twitter'da vatandaşlar; Akşener'e tepki göstererek ucuz bir algı oyunu ve tiyatro sergilediğini belirtti.