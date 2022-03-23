Meral Akşener'in son tiyatrosu "aç çiftçiler" sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü

Partisinin grup toplantısında her hafta birini küsrüye çıkartıp eline tutuşturulan metinle hükümeti hedef aldıran Akşener'in son tiyatrosu çiftçiler üzerinden oldu. İP lideri Meral Akşener'in "Aç çiftçi" diye kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in birçok kez lüks mekanlarda rakı balık keyfi yaparken çektirdiği fotoğraf sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Twitter'da vatandaşların Akşener'in algı oyunu ve tiyatro sergilediğini belirtti. Akşener'in daha önce “mağdur üniversite öğrencisi” diye kürsüye çıkardığı figüran, CHP’li Deniz Barış Çatal çıkmıştı. Bir başka tiyatroda ise Akşener yine mağdur çiftçi diye tehdit, zorbalık, sarkıntılık gibi suçlardan yargılanan bir sicili bozuğu çıkartmıştı.