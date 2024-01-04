SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024, 12:24 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 12:31

MSB'den haftalık rapor: 36 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hâle getirilirken, değişik çaplarda toplam 1887 silah ve 792 bin 545 mühimmat ele geçirildi, 2 bin 582 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi, 849 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirildi.

MSBden haftalık rapor: 36 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den haftalık rapor: 36 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin son rakamlar paylaşıldı.

Buna göre, son bir haftada 36 terörist, 2023 dahil 2 bin 237 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit operasyonlarında ise 717 terörist etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada teröristler tarafından harekat bölgelerine 30 taciz atışı gerçekleştirildi. Bu saldırılara karşılık veren Mehmetçik, 27 teröristi etkisiz hale getirdi.

Böylece, 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 526'ya, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1529'a ulaştı.

TSK'NIN 'PENÇE'Sİ ZAP'TAKİ TERÖR YIĞINAĞINA UZANDI

Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, sağ ele geçirilen bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirildi.

Yine, arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise piyade ve keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hâle getirilirken, değişik çaplarda toplam 1887 silah ve 792 bin 545 mühimmat ele geçirildi, 2 bin 582 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi, 849 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirildi.

TÜRKİYE'YE GİRMEYE ÇALIŞAN 118 ŞAHIS YAKALANDI

Son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 118 şahıs yakalandı. 2 bin 113 şahsın da hududu geçmesi engellendi. 2023'te bu sayı toplam 13 bin 758 oldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2024 yılı ilk 6 ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme Mali ve Sosyal Haklar genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır.

Türkiye'nin, Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya gönderilen mayın avlama gemilerinin boğaz geçişine izin vererek Montrö'ye aykırı davrandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Savaşın başından beri boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
03.01.2024Çarşamba
İRAN'DA PATLAMA: 73 ÖLÜ
03.01.2024Çarşamba
Fergio House isimli hesaptan +18 müstehcen paylaşımlar sonrası tutuklanmışlardı! Fergio Bey'den akılalmaz savunma: Sosyal deney
02.01.2024Salı
🚨 Bursa Gürsu Kaza Videosu: Aniden yola fırlayan çocuk için ''hayat kurtaran manevra'' kamerada! 💥
02.01.2024Salı
Düzce Akçakoca'da tekel bayisine pompalı tüfekli saldırı: O anlar kamerada
02.01.2024Salı
Bunlar da Var
Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Annesinin kopyası: Son halini gören şaştı kaldı 00:09
Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu!
04.01.2024Perşembe
MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlusu Sadık Şeyh Ahmet Süleymaniye’de öldürüldü 02:11
MİT’ten nokta operasyon!
04.01.2024Perşembe
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili açıklama! 01:45
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili açıklama!
04.01.2024Perşembe
Kütahya’da kan donduran kaza: Takla atıp alev alan otomobilde hayatını kaybetti 02:39
Kütahya'da kan donduran kaza
04.01.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA