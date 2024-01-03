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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024, 16:11 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024, 17:31

İRAN'DA PATLAMA: 73 ÖLÜ

Son dakika haberi! İran’ın Kirman eyaletinde, Kasim Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında iki patlama meydana geldiği bildirildi. İran resmi makamlarından yapılan açıklamada saldırının terör saldırısı olduğunu bildirdi. İran devlet televizyonu olayda 170 kişinin yaralandığını belirtirken en az 73 kişinin öldüğü bildirildi.

İran'ın Kirman eyaletinde, Kasim Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında, peş peşe iki patlama meydana geldiği bildirildi.

EN AZ 73 KİŞİ ÖLDÜ

İran devlet televizyonu olayda 170 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamada en az 73 kişinin öldüğü bildirildi.

TERÖR SALDIRISI

İran resmi makamlarından yapılan açıklamada saldırının terör saldırısı olduğunu bildirdi. Açıklamayı Kirman Vali Yardımcısı yaptı.

İNTİHAR SALDIRISI MI?

İran ajansları ise saldırıları iki intihar saldırganının yaptığını son dakika bilgisi olarak geçti. Bir başka iddiaya göre ise patlayıcılar uzaktan kumanda ile patlatıldı.

Tasnim haber ajansına konuşan kaynaklar, Kerman'ın girişine iki adet torba bomba yerleştirildiğini, uzaktan kumandayla patlatıldığı anlaşıldığını ve patlamaların yaklaşık 10 dakika arayla meydana geldiğini iddia etti.

İran'ın ISNA haber ajansının geçtiği habere göre Kerman Belediye Başkanı, "Patlamaların gaz kapsülü patlamalarından mı yoksa intihar bombacılarından mı kaynaklandığı hala belirsiz" dedi. Yarı resmi Nournews, "mezarlığa giden yolda çok sayıda gaz kapsülünün patladığını" yazdı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda patlama meydana geldi.

Kirman'da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçeksen patlamanın kapsamı ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.

İran'ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleniyor.

Süleymani'nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran'ın birçok kentinden binlerce kişi katılıyor.

SALDIRILARIN ARKASINDA MOSSAD MI VAR?

Dün Lübnan'da Hamas'a gerçekleştirilen saldırı sonrası patlamaların arkasında Mossad'ın olabileceği ihtimal üzerinde duruluyor.

Konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali Lübnan'daki saldırı ile İran'daki saldırı arasındaki farklara bakmak gerektiğini belirterek, bu saldırıyı belli örgütlerin yapabileceğini ifade etti. Sali, Mossad'ın daha önce İran'da birçok saldırı düzenlediğini belirterek, "Ülke içinde İsrail istihbarat servisine çalışan birçok kişi olduğunu biliyoruz. İsrail şu anda Orta Doğu'daki ülkeleri karıştırmaya çalışıyor" dedi.

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