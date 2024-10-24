Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 18:24 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 18:28

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının "Fil yürüyüşü" adı verilen formasyonda uçuş yaptığı anlara yer verilen videoya, "Daima Hazır!" mesajı eklendi. Bu etkileyici görüntüler, Türk ordusunun her an göreve hazır olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

FİL YÜRÜYÜŞÜ NEDİR?

Fil yürüyüşü, askeri uçakların kalkıştan hemen önce, yakın formasyonda olduklarında taksi yapması için kullanılan bir USAF terimidir. Genellikle, minimum aralıklı kalkıştan hemen önce gerçekleşir.