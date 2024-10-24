Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 17:55 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 18:10

Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in 3 Haziran 2020'de evinde ölü bulunmasının ardından, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak, Uygun'a "İntihara teşvik ve intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 10 yıla kadar, "Eziyet" suçundan ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Toplamda 18 yıla kadar hapisle yargılanması isteniyor.

Sema Esen, ölümünden önce 17 Nisan'da Ümitcan Uygun'un kendisine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşmış ve şikayette bulunmuştu. Bu şikayetin ardından Uygun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak daha sonra, Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Uygun'a "konut dokunulmazlığını ihlal" ve diğer suçlardan toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Uygun'un evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir ise "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Uygun, başka bir davada ise Esra Hankulu'nun ölümüyle bağlantılı olarak "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hankulu, 2022 yılında Ankara'daki evinde ölü bulunmuş ve Uygun'un o gece evde olduğu tespit edilmişti.

ÜMİTCAN UYGUN'A 18 YIL İSTEMİ!

Son olarak, Çakır'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı ve Uygun'un intihara teşvik ve eziyet suçlarından toplam 18 yıla kadar hapsi isteniyor.