Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 18:42 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 18:42

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde mantar üreticisi Canan Cerit evinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 sokaktaki binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit (55), kendisine ait mantar üretim tesisinde çalışan İranlı karı kocayı evinde ağırladı.

EL VE AYAKLARINI BAĞLADILAR

Hırsızlık amacıyla Cerit'in el ve ayaklarını bağlayan, üzerine de kalkmaması için kanepe koyan çift, bir süre sonra 77 ACV 974 plakalı ticari araçla evden ayrıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, itfaiye görevlilerinin yardımıyla eve girdi. Sağlık ekiplerince öldüğü tespit edilen kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

1'İ KADIN, 3 ŞÜPHELİ KAMERADA

Canan Cerit'in, yanında çalışan ve şüpheli olarak aranan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi, olay öncesi eve girerken sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 10.30 sıralarında kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin Cerit'in 2'nci katındaki dairede oturduğu 4 katlı binaya girdiği, şüphelilerden birinin bir süre sonra binadan çıktığı, yeniden eve döndüğü değerlendirilen şüphelinin, diğer erkek şüpheliyle birlikte tekrar binadan çıktığı görüldü.

Elinde poşet bulunan kadın şüphelinin, binadan ilk çıkan şüpheliyle birlikte yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Canan Cerit'in sitenin bahçesinde park halinde olan otomobilinde de parmak izi incelemesi yapıldı.

Ülkelerine kaçtıkları ileri sürülen İran uyruklu çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı.