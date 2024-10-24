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Çiftlikköy'de domuz bağlı vahşi cinayet! Şüpheliler kamerada!
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Çiftlikköy'de domuz bağlı vahşi cinayet! Şüpheliler kamerada!

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 18:42 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 18:42

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde mantar üreticisi Canat Cerit evinde ölü bulundu. Cerit'in yabancı uyruklu çalışanları olan çift tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Canan Cerit'in, yanında çalışan ve şüpheli olarak aranan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi, olay öncesi eve girerken sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde mantar üreticisi Canan Cerit evinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 sokaktaki binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit (55), kendisine ait mantar üretim tesisinde çalışan İranlı karı kocayı evinde ağırladı.

EL VE AYAKLARINI BAĞLADILAR
Hırsızlık amacıyla Cerit'in el ve ayaklarını bağlayan, üzerine de kalkmaması için kanepe koyan çift, bir süre sonra 77 ACV 974 plakalı ticari araçla evden ayrıldı.

Canan Cerit evinde ölü bulundu (Fotoğraf İHA)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, itfaiye görevlilerinin yardımıyla eve girdi. Sağlık ekiplerince öldüğü tespit edilen kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Canat Cerit (Fotoğraf: İHA)

1'İ KADIN, 3 ŞÜPHELİ KAMERADA
Canan Cerit'in, yanında çalışan ve şüpheli olarak aranan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi, olay öncesi eve girerken sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 10.30 sıralarında kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin Cerit'in 2'nci katındaki dairede oturduğu 4 katlı binaya girdiği, şüphelilerden birinin bir süre sonra binadan çıktığı, yeniden eve döndüğü değerlendirilen şüphelinin, diğer erkek şüpheliyle birlikte tekrar binadan çıktığı görüldü.

1'i kadın 3 kişi, olay öncesi eve girerken sitenin güvenlik kamerasına yansıdı (DHA)

Elinde poşet bulunan kadın şüphelinin, binadan ilk çıkan şüpheliyle birlikte yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Canan Cerit'in sitenin bahçesinde park halinde olan otomobilinde de parmak izi incelemesi yapıldı.

Ülkelerine kaçtıkları ileri sürülen İran uyruklu çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yalova Çiftlikköyde domuz bağlı korkunç cinayet! Mantar Üreticisi Kadını İranlı Çalışanları Katletti!
Yalova Çiftlikköy'de domuz bağlı korkunç cinayet! Mantar Üreticisi Kadını İranlı Çalışanları Katletti!

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