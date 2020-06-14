İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçak ve sigortasız işçi çalıştırıyor

14.06.2020 12:54

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak ve sigortasız işçi çalıştırdığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı Beylikdüzü Osmanlı Parkı'nın peyzaj işlerini alan müteahhitin; Afganistanlı ve Pakistanlıları işçi olarak çalıştırdığı, söz konusu işçilerin sigortasının olmadığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak ve sigortasız işçi çalıştırdığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı

Beylikdüzü Osmanlı Parkı'nın peyzaj işlerini alan müteahhitin; Afganistanlı ve Pakistanlıları işçi olarak çalıştırdığı, söz konusu işçilerin sigortasının olmadığı öğrenildi.

Afganistanlı ve Pakistanlı işçilerin maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Söz konusu işçilere çok düşük verildiği öğrenildi. Peyzaj işini alan müteahhitin HDP'ye yakın olduğu ifade edildi.

İMAMOĞLU: GÖÇMENLERİN KENDİ MEMLEKETLERİNE DÖNÜŞÜ MUTLAKA SAĞLANMALIDIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; 18 Haziran 2019 tarihinde Şişli'de muhtarlarla bir araya gelmiş ve göçmenlerin kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması gerektiğini iddia etmişti. İmamoğlu; mülteci sorunundan en çok etkilenen şehirlerin başında İstanbul'un geldiğini iddia ederek, şunları söyledi: "Mutlaka ve mutlaka göçmenlerin kendi memleketlerine dönüşü sağlanmalı. Mutlaka. Bölgemize barış, huzur ve istikrarın gelmesi için de özellikle göçmen ve mültecilerin, tanımlı program çerçevesinde yaşamlarını kendi vatanları içinde sürdürmelerinin yolu çizilmelidir."

Ekrem İmamoğlu'nun; Beylikdüzü Osmanlı Parkı'nda kaçak ve sigortasız çalışan Afganistanlı ve Pakistanlı göçmenler hakkında açıklama yapması bekleniyor.b