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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023, 10:07 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 10:11

MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi! "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!"

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi.

Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen… pic.twitter.com/ZjFlUrsvWU

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2023

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi.

Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.

Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

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