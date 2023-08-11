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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023, 11:02 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 11:07

İYİ Parti'den CHP'ye bir rest daha! Buğra Kavuncu açık açık söyledi...

Seçimlerin ardından birbirlerine giren İYİ Parti ve CHP arasında gerilim sürüyor. Gözler Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapmayı planladığı açıklamaya çevrilirken İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu bir bomba daha patlattı. Tabanın seçime bağımsız girmeyi istediğini söyleyen Buğra Kavuncu, "Teşkilatlarımızda münferit, bağımsız, müstakil ve kendi başına hareket etme arzusu ve bu yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek." diyerek CHP ile ortaklığa kapıyı kapattı. Öte yandan Akşener'in 26 Ağustos konuşmasına ve yerel seçim planına ilişkin kulisler de gelmeye devam ediyor. Akşener'in CHP ile ipleri koparacağı söylenirken olası 'ittifak' kararında ise 3 zor şart sunacağı iddia edildi. İlk 2 isteğin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili olduğu konuşulurken Akşener'in son isteğinin ise İzmir olduğu konuşuluyor... İşte detaylar...

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