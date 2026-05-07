Uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı

Mersin’de MİT ve Emniyet’in nefes kesen ortak operasyonuyla, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya uyruklu uyuşturucu baronu E.B., saklandığı lüks adreste kıskıvrak yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), uluslararası düzeyde aranan bir suç şebekesi liderine yönelik dev bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre, İnterpol tarafından kırmızı bültenle her yerde aranan Avustralya uyruklu E.B.'nin izi Mersin'de bulundu.

Yenişehir'deki Adres Tespit Edildi

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin merkez Yenişehir ilçesinde gizlendiği adres nokta atışıyla belirlendi. Güvenlik güçlerinin titizlikle planladığı operasyon için düğmeye basıldı. Bölgeyi kuşatan ekipler, belirlenen ikametgaha düzenledikleri baskınla E.B.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Uyuşturucu Baronu Adliyeye Sevk Edilecek

Uluslararası uyuşturucu trafiğinde kritik bir isim olduğu ve "uyuşturucu baronu" olarak adlandırıldığı iddia edilen E.B., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

