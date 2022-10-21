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MİT'ten Sincar'da operasyon! PKK'nın sözde suikast komutanı Burhan Piçak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten Sincar'da operasyon! PKK'nın sözde suikast komutanı Burhan Piçak Türkiye'ye getirildi
21.10.2022 10:05 - Son Güncelleme: 21.10.2022 10:06

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Son dakika haberleri... MİT terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi. MİT düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe daha vurdu.

SÖZDE SUİKAST KOMUTANI BURHAN PİÇAK PAKETLENDİ
MİT düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan PiçakTürkiye'ye getirdi.


Fotoğrafta: Terörist Burhan Piçak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ta yürüttüğü çalışma sonucunda, PKK/KCK'nın suikast biriminde ve Musul Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer-Laşer kod adlı Burhan PiçakTürkiye'ye getirdi.

TERÖR KAMPLARINDA EĞİTİM ALDI
Terörist Piçak'ın 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinden Suriye'ye geçerek PKK/YPG'ye katıldığı ve Suriye'deki YPG kamplarında eğitim aldığı belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü belirlenen Piçak'ın, 2019-2020 yıllarında Suriye'nin Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonunda Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve örgüt tarafından suikast biriminde görevlendirildiği tespit edildi.

Piçak'ın daha sonra Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.﻿

MİT'İN SON DÖNEMDE ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİ İSİMLER
MİT son dönemde ses getiren operasyonlara imza attı.

İşte o isimlerden öne çıkanlar...
2 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

19 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

24 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

4 Temmuz 2022 Gara
Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

4 Temmuz 2022 Suriye
YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

22 Temmuz 2022 Suriye
YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

24 Temmuz 2022 Aynularab
PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

28 Temmuz 2022 Süleymaniye
PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

30 Temmuz 2022 Suriye
Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

1 Ağustos 2022 Aynularab
PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

9 Ağustos 2022 Gara
Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

12 Ağustos 2022 Kamışlı
Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

16 Ağustos 2022 Kamışlı
PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

9 Ekim Gara
PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

10 Ekim Sincar
PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

6 Ekim Aynularap
PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

29 Eylül Afrin-Azez karayolu
PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

28 Eylül Halep
PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

26 Eylül
PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

23 Eylül Sınır hattı
PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

18 Eylül Ayn İsa
PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

12 Eylül Erbil
PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

4 Eylül Sincar
PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

31 Ağustos Gara
PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

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