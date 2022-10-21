Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe daha vurdu.

SÖZDE SUİKAST KOMUTANI BURHAN PİÇAK PAKETLENDİ

MİT düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.



Fotoğrafta: Terörist Burhan Piçak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ta yürüttüğü çalışma sonucunda, PKK/KCK'nın suikast biriminde ve Musul Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer-Laşer kod adlı Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

TERÖR KAMPLARINDA EĞİTİM ALDI

Terörist Piçak'ın 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinden Suriye'ye geçerek PKK/YPG'ye katıldığı ve Suriye'deki YPG kamplarında eğitim aldığı belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü belirlenen Piçak'ın, 2019-2020 yıllarında Suriye'nin Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonunda Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve örgüt tarafından suikast biriminde görevlendirildiği tespit edildi.

Piçak'ın daha sonra Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.﻿

MİT'İN SON DÖNEMDE ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİ İSİMLER

MİT son dönemde ses getiren operasyonlara imza attı.

İşte o isimlerden öne çıkanlar...

2 Haziran 2022 Süleymaniye

PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

19 Haziran 2022 Süleymaniye

PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

24 Haziran 2022 Süleymaniye

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

4 Temmuz 2022 Gara

Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

4 Temmuz 2022 Suriye

YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

22 Temmuz 2022 Suriye

YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

24 Temmuz 2022 Aynularab

PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

28 Temmuz 2022 Süleymaniye

PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

30 Temmuz 2022 Suriye

Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

1 Ağustos 2022 Aynularab

PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

9 Ağustos 2022 Gara

Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

12 Ağustos 2022 Kamışlı

Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

16 Ağustos 2022 Kamışlı

PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

9 Ekim Gara

PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

10 Ekim Sincar

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

6 Ekim Aynularap

PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

29 Eylül Afrin-Azez karayolu

PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

28 Eylül Halep

PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

26 Eylül

PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

23 Eylül Sınır hattı

PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

18 Eylül Ayn İsa

PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

12 Eylül Erbil

PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

4 Eylül Sincar

PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

31 Ağustos Gara

PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan