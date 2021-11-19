Haberler Haber Videoları Mithat Sancar'dan, tezkereye hayır verdikten sonra "Kandil'i yerle bir ederim" diyen Kılıçdaroğlu'na tutarsızlık tepkisi

Mithat Sancar'dan, tezkereye hayır verdikten sonra "Kandil'i yerle bir ederim" diyen Kılıçdaroğlu'na tutarsızlık tepkisi

Mithat Sancar'dan, tezkereye hayır verdikten sonra "Kandil'i yerle bir ederim" diyen Kılıçdaroğlu'na tutarsızlık tepkisi
19.11.2021 11:33
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Kılıçdaroğlu'nun çelişkileri...

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' çıkışına tepki gösterdi. Sancar, Kılıçdaroğlu'nun 'tutarsız' olduğunu vurgulayarak, "Bir yandan tezkereye karşı çıkacaksınız, sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren olayı gündeme getireceksiniz, bu yanlış." dedi. PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler." sözüyle ilgili "Şaşırtıcı oldu" yorumunda bulunmuştu.

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Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlar için istenen iki yıllık tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kandil'e operasyon sözü vermişti.

Kılıçdaroğlu, ittifak ortakları HDP'nin baskısıyla aldıkları tezkere kararı sonrası, kendilerini eleştirenlere, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" demişti.

HDP 'KANDİL' ÇIKIŞINDAN RAHATSIZ OLDU
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, terör örgütü PKK'ya yakın bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının 'tutarsız' olduğunu ifade etti.

Sancar, CHP liderini, "Bir yandan tezkereye karşı çıkacaksınız, sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren olayı gündeme getireceksiniz, bu yanlış. Sıkıştığı anda iktidarın çizdiği oyun sahasına geri dönmek zayıflıktır." diyerek hedef aldı.

ELEBAŞI DURAN KALKAN BİLE İNANMADI: "ÇOK ŞAŞIRTICI"
PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler." sözüyle ilgili "Şaşırtıcı oldu" yorumunda bulundu.

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