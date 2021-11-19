Haberler Haber Videoları Kandil'de beyin ölümü! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor

Kandil'de beyin ölümü! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor

Kandil'de beyin ölümü! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor
19.11.2021 11:38
Ana Sayfa 00:50
Direksiyon hakimiyetini...
Ana Sayfa 01:15
Elektrikli battaniye evi küle...
Ana Sayfa 00:51
Ankara'da rüşvetçi icra...
Ana Sayfa 00:46
PKK'ya karşı dev operasyon!...
Ana Sayfa 01:14
Kamu bankalarından kredi...
Ana Sayfa 00:51
Dakikalarca darp edildi...
Ana Sayfa 01:03
Kamyonet ile minibüs çarpıştı...
Ana Sayfa 01:30
HAVA DURUMU | Kar geliyor!...
Ana Sayfa 01:04
Köy muhtarının evi alevlere...
Ana Sayfa 03:04
Patlamada büyük ihmal!...
Ana Sayfa 01:27
Haluk Levent’in eski eşi bakın...
Ana Sayfa 03:20
Muhalefetin Cumhurbaşkanı...

MİT ve TSK büyük bir operasyona imza atarak PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ı öldürdü. Örgüt içinde 'Tecavüzcü coşkun' lakablı Ali Haydar Kaytan'ın ölümü büyük bir kaos yarattı. Öyle ki PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla teröristbaşının ölümü gizlendi. Apar topar cesedi gömmeye çalışan teröristler tek tek infaz edildi. Terör örgütü büyük bir darbe yerken örgüt elebaşları birbirine girdi. Kaytan'ın ölümü, terörist Cemil Bayık ile Murat Karayılan arasında büyük bir kavgaya neden oldu.

Haber Videoları
Kandil'in beyin ölümü gerçekleşti! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor

SON DAKİKA