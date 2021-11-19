Kandil'de beyin ölümü! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor

MİT ve TSK büyük bir operasyona imza atarak PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ı öldürdü. Örgüt içinde 'Tecavüzcü coşkun' lakablı Ali Haydar Kaytan'ın ölümü büyük bir kaos yarattı. Öyle ki PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla teröristbaşının ölümü gizlendi. Apar topar cesedi gömmeye çalışan teröristler tek tek infaz edildi. Terör örgütü büyük bir darbe yerken örgüt elebaşları birbirine girdi. Kaytan'ın ölümü, terörist Cemil Bayık ile Murat Karayılan arasında büyük bir kavgaya neden oldu.