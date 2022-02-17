MİT Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG’li terörist Hebat Gever kod Süleyman Orhan’ı etkisiz hale getirdi

Son dakika haberi... MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi. Uzmanlar, PKK/YPG mensubu Hebat Gever kod Süleyman Orhan’ın etksizi hale gelmesiyle PKK’Nın Suriye’deki istihbarat yapılanması ile eylem gücüne çok önemli bir darbe vurulduğunu belirtiyorlar. Diğer taraftan PKK/YPG’nin, Hebat Gever’in Haseke’de DEAŞ ile mücadele sırasında öldüğüne dair yalan haber yaptırdığı, bununla batılı ülkelerin kamuoyunda popülerlik kazanmaya amaçladığı da bildiriliyor.