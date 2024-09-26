Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'da yaşanan İsrail saldırıları sonrası ülkede yaşayan Türk vatandaşların tahliyesi için hazırlık yapıldığını bildirdi. Öte yandan Irak ve Suriye dahil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi. Bir Yunan gazetesinin "F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağına" iddialarına ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, "Şu an için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır." denildi.