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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması: "Tahliye operasyonuna hazırız"

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 12:50 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 12:50

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'da yaşanan İsrail saldırıları sonrası ülkede yaşayan Türk vatandaşların tahliyesi için hazırlık yapıldığını bildirdi. Öte yandan Irak ve Suriye dahil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi. Bir Yunan gazetesinin "F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağına" iddialarına ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, "Şu an için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır." denildi.

MSBden Lübnan açıklaması: Tahliye operasyonuna hazırız
MSB'den Lübnan açıklaması: "Tahliye operasyonuna hazırız"

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