Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre İdlib'de 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." denildi.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."
İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2020
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