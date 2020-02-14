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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

14.02.2020 10:13

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre İdlib'de 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." denildi.


Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2020

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