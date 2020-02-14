CHP'li Tunç Soyer'i çıldırtan sayıştay sorusu 14.02.2020 10:00

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin şubat ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirildi. AK Partili Hüsnü Boztepe, Başkan Tunç Soyer’e Seferihisar’da Sayıştay raporundaki usulsüzlükleri hatırlattı. Soruya sinirlenen Başkan Tunç Soyer, “Susun yoksa sizi attıracağım” sözleriyle Boztepe'yi tehdit etti.

PAZARLIK USULÜ İHALE

Burada söz alan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, karardan dolayı Belediye Başkanı Soyer ve üyelere teşekkür etti. Meclisin dilek ve temenniler bölümü öncesi Soyer, salon yenileneceği için konuşma süreleri için dijital saatler takılacağını belirterek, bu zamana kadar kum saati kullanacaklarını hatırlattı. Tekrar söz alan Hüsnü Boztepe'nin, Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemindeki Sayıştay raporlarını gündeme getirmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Seferihisar Belediyesi'nin Sayıştay raporundan bilgiler veren Boztepe, "Aslan yattığı yerden belli olur. Pazarlık usulüyle ihale yapıldı.



SKANDAL SAVUNMA

Usule uymayan işlerin yapıldığı belirtilmiş. Savunmamız var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Soyer, "Savunmayı da siz söylerseniz. Madem benimle ilgili bir şey söylüyorsunuz, savunmayı da söyleyin" cevabı verdi. Boztepe, "450 bin dana karkas eti alınmış. Çeşitli malzemeler alınmış. Bunlar hepsi bölünerek yapılmış. İstediğiniz firmalara işleri vermişsiniz. İş kıyafeti alımı 123 bin TL. Yine parçalara bölünerek alınmış" diye konuştu.



YÜKSEK GERİLİM

Başkan Soyer, "Burada yaptığınız siyasi ahlaka yakışmayan bir şey. Mesele şahsi ve siyasi ahlakla ilgili" dedi. Boztepe'nin "Bunda ne var?" sorusuna karşılık Soyer, "Benim savunmam var. Bu yokmuş gibi hakimlik, yargıçlık yapıyorsunuz. Size cevap vermem söz konusu değil. Ben Sayıştay'a gerekli cevabı verdim. Sizin burada benim savunmamı söylemeden gündeme getirmeniz çok yakışıksız bir şey. Kapsam dışı konuşma bölümünde benimle ilgili bir şeyi getirmeniz çok yakışıksız" cevabını verdi. Salonda gerilim tırmanırken, konuşmak isteyen Boztepe'ye Soyer, "Davranışınızı siyasi ahlaka aykırı buluyorum. Susar mısınız? Size söz vermiyorum. Attıracağım sizi salondan" diyerek tepki gösterdi.