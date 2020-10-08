Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Kaplan Operasyonunda 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Pençe Kaplan Operasyonunda 5 PKK'lı öldürüldü
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