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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Pençe Kaplan Operasyonunda 5 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Pençe Kaplan Operasyonunda 5 PKK'lı öldürüldü
08.10.2020 22:12

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Kaplan Operasyonunda 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.


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