Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat | 9 Ekim HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege (Aydın ve Muğla hariç), Tekirdağ, Balıkesir, Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." denildi. Ayrıca kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte 9 Ekim hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege (Aydın ve Muğla hariç), Tekirdağ, Balıkesir, Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." denildi. Ayrıca kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte 9 Ekim hava durumu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde (Aydın ve Muğla hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) bekleniyor.

ADANA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) bekleniyor.

ANKARA 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 16°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS 8°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 13°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 27°C

Az bulutlu

VAN 3°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık