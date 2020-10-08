Haberler Video Haber Videoları HDP'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sıcak mesajlar! Mithat Sancar: Görüşmek isteriz

HDP'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sıcak mesajlar! Mithat Sancar: Görüşmek isteriz

HDP'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sıcak mesajlar! Mithat Sancar: Görüşmek isteriz
08.10.2020 21:47

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili sıcak mesajlar verdi. HDP yönetimi olarak Meral Akşener ile çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Sancar, ''HDP'siz bir dönüşüm imkansızdır'' diyerek muhalefet partilerine adeta ''HDP'ye mecbursunuz'' imasında bulundu.


Haber Videoları