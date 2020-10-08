HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili sıcak mesajlar verdi. HDP yönetimi olarak Meral Akşener ile çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Sancar, ''HDP'siz bir dönüşüm imkansızdır'' diyerek muhalefet partilerine adeta ''HDP'ye mecbursunuz'' imasında bulundu.
HDP'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sıcak mesajlar! Mithat Sancar: Görüşmek isteriz
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