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MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' tepkisi! Bizans'tan girdi DEM'den çıktı...
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' tepkisi! Bizans'tan girdi DEM'den çıktı... "Emelleri Haçlılarla aynı"

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024, 15:02   |   Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024, 15:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin Cumhur'u ve Cumhuriyet’i ayrıştırma partisine dönüştüğünü söyledi. Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz üzerinden tarihi husumet çıkaranlara tepki gösteren Bahçeli, "Tarihimizi karıştırmak ve yaşanmış hadiseleri saptırmak ancak ve ancak güncellenmiş Bizans senaryosu, Türk ve İslam düşmanlarının alçak kurgusu olarak adlandırılacaktır. CHP’nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse bire bir aynıdır" dedi. Bahçeli, 'DEM'lenen CHP'nin siyasi pozu ve pozisyonunun yüksek düzeyli tehdit olduğu ifade etti.

MHP lideri Devlet Bahçeliden CHPye Malazgirt ve Büyük Taarruz tepkisi! Bizanstan girdi DEMden çıktı... Emelleri Haçlılarla aynı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' tepkisi! Bizans'tan girdi DEM'den çıktı... "Emelleri Haçlılarla aynı"

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