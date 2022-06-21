MHP lideri Devlet Bahçeli 21 Haziran 2022 TBMM Grup Toplantısı Konuşması

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur. Çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü söz değildir. Yalandan vergi alınmış olsaydı, yalancı siyasetçilerinin hepsi iflas bayrağını çekmekten kurtulamazdı." ifadelerini kullandı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a tepki gösteren Bahçeli, "İsveç ve Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. Neymiş geleneksel politikalara dönmeliymişiz, fakirleşerek büyüyormuşuz. Bir kez olsun milli olsun, Türkiye'nin meşru tezlerine destek verin, vermiyorsunuz bari objektif konuşun, adam gibi konuşun. Boş yapmayın" dedi.