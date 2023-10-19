Saldırı sonrası her fırsatta soykırımcı İsrail'e desteği açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın ikiyüzlü tutumu büyük tepki topladı. Filistinlilere yönelik zulümde desteğini yinelediği İsrail'e ziyaretini iptal etmeyen Biden, katliamda hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi. Biden'ı taşıyan uçak İsrail'e indi. Katliamın gölgesinde İsrail'e inen Biden, 500 kişinin ölümüne sebep olan devletin liderleriyle kucak kucağa poz verdi. Skandal açıklamalar yapan Biden, İsrail'in yanında olduklarını belirterek hastaneyi Hamas'ın vurduğunu iddia etti. Biden, hastane saldırısına 'patlama' dedi.

Söz konusu olayla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, büyük tepki gösterdi. Bahçeli, "Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir" dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Gazze'de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz ve seyircidir. Acıya ve kana bulanan Gazze'de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır.

Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden'in İsrail'i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir.

ABD Başkanı şayet İsrail yerine ilk durak olarak Türkiye'ye gelmiş olsaydı, bu tavır ve tercihten Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde ve iki taraflı eşgüdüm halinde arabuluculuk misyonuna talip olduğu, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı. Biden'ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikası uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir.

İsrail-Filistin arasındaki ağırlaşmış sorunun yegâne çözümü, bölgede iki devletli bir yapının acilen ve uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçmesidir. 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti mutlak surette tezahür ve tecelli etmek durumundadır. Akan kanın durması, adaletin ihyası ancak bu sayede mümkündür.

Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyorum. Vahşet bitsin, insanlık birleşsin. Niyaz ederim ki dehşet son bulsun, dualarımız kabul olsun. Çocuklar yaşasın, katiller kahrolsun.

NE OLMUŞTU?

Hastane katliamının gölgesinde ABD Başkanı Biden'ı taşıyan uçak İsrail'e indi.

Biden'ı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu karşıladı.

Biden'ın 500 kişinin ölümüne sebep olan devletin liderlerini tebrik eder gibi kucakladığı görüldü.

HAMAS'I SUÇLADI İSRAİL'İ AKLADI

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." dedi.

İsrail'i ziyaret eden Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, "Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var; İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD'nin nerede durduğunu bilmesi. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken da burada. Buraya birkaç kez geldi. Ama ben şahsen gelmek istedim." diye konuştu.

Amerikalıların İsrail ile yas tuttuğunu belirten Biden, "terörist grup" olarak nitelendirdiği Hamas'ın, "31'i ABD vatandaşı olmak üzere 1300'den fazla kişiyi katlettiğinin belirtildiğini" dile getirerek, Hamas'ın aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi rehin aldığını, o çocukların neler hissettiğini hayal bile edemediğini söyledi.

Biden, "Kendinizi savunmak için ihtiyaç duyduğunuz şeylere sahip olmanızı sağlayacağız. Ayrıca Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğini ve onlara sadece acı getirdiğini de unutmamalıyız." diyerek, ABD'nin İsrail'e desteğini yineledi.

KATİL İSRAİL'İN SALDIRISINA PATLAMA DEDİ

ABD Başkanı Biden, hastanedeki "patlama" nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." diye konuştu.

Biden, bu konuda üstesinden gelinmesi gereken çok şey olduğunu vurgulayarak, "bu duruma düşen masum Filistinlilerin" hayatlarının korunması için yapılması gerekenlerin önemine işaret etti.

İsrail'in diğer tüm demokrasiler ve ABD ile ortak değerleri paylaştığını kaydeden Biden, "Herkes sizin ne yapacağınızı görmeyi bekliyor. Tekrar burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum." dedi.

NETANYAHU, MEDENİ DÜNYANIN KENDİLERİNE DESTEK VERMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

ABD'nin desteğini "düşmanlarına gönderilen açık mesaj" olarak niteleyen Netanyahu, "İsrail'e kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz araçları sağlama taahhüdü kapsamında gönderdiğiniz 2 Amerikan uçak gemisi, bu sözleri eyleme döküyor." dedi.

Katil İsrail'e ABD Başkanı Joe Biden'dan destek!

Netanyahu, "Hamas saldırılarında 1400, belki de daha fazla İsrail vatandaşı öldü. İsrail, 10 milyondan az nüfusu olan bir ülke, yani bu 50 bin ABD vatandaşının bir günde ölmesine eşit." ifadesini kullandı.

Hamas'ı yeneceklerini ve bu korkunç tehdidi hayatlarından çıkaracaklarını söyleyen Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı yenmek için bir araya geldiğini ve medeni dünyanın kendilerine destek vermesi gerektiğini savundu.

SORU ALMADAN BİTİRDİLER

Netanyahu, Biden'ın "savaş döneminde İsrail'i ziyaret eden ilk başkan" olduğunu vurgulayarak, ABD Başkanı'na teşekkürlerini sundu. Biden ve Netanyahu basın mensuplarından soru almadan toplantıyı bitirdi.

BEYAZ SARAY'DAN SKANDAL AÇIKLAMA: BIDEN ZOR SORULAR SORACAK

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyaretle ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Biden'ın "gerçek bir dost olarak" İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Tel Aviv'e yapacağı ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in savaş kabinesiyle görüşecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyareti sırasında, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıkladı.

TEHDİTKAR VEYA DÜŞMANCA DEĞİL

Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil, gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizdi.

Biden'ın, var olan gerilimin ilerlemesini istemediklerini vurgulayacağını kaydeden Kirby, "ulus veya terörist gruplar fark etmeksizin" gerilimi artıracak her türlü aktöre engel olmak istediklerini belirtti.

BEYAZ SARAY: HAMAS SALDIRILARINDA 31 AMERİKALI ÖLDÜ

Öte yandan Kirby, İsrail-Filistin çatışmaları sırasında 31 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini, 13'ünün ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için diplomatik çabalarına da dikkati çeken Kirby, bölgeye yardım ulaştırma konusunda iyimser olduklarını söyledi.

Kirby, Biden'ın dönüş yolunda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

ABD AÇIK DESTEK VERİYOR! BÖLGEYE GEMİ YOLLADI

İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken USS Gerald R. Ford uçak gemisini bölgeye gönderdi.

2 BİN ASKER GÖNDERECEKLER

ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedildi.

EL CEZİRE: BIDEN İSRAİL'İ KURTARDI

Biden'ın canlı yayında dünyanın gözü önünde ABD'nin İsrail'e tam destek ilan etmesi ve kanlı hastane saldırısını Filistin İslami Cihad Hareketi ile Hamas'a atmasının ardından El Cezire ise "Biden İsrail'i ölümcül hastane saldırısının sorumluluğundan kurtardı" ifadesini kullandı. EL Cezire muhabiri Alan Fisher'ın haberinde "Görünen o ki Başkan Joe Biden kötü seçilmiş kelimelerle "diğer tarafın" sorumlu olduğunu ifade ederek ölümcül saldırının arkasında kimin olduğuna zaten karar vermiş durumda." ifadelerini kullandı.