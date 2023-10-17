ABD'den İşgalci İsrail'e bir destek daha! 2 bin askere "hazır ol" emri verildi

ABD AÇIK DESTEK VERİYOR! BÖLGEYE GEMİ YOLLADI İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken USS Gerald R. Ford uçak gemisini bölgeye gönderdi.

Bölgede elektiriği suyu ve gıdayı kesen, hastaneleri bombalayan İsrail fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi.

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile tarihinin en büyük kayıplarını veren İşgalci İsrail saldırıların dozunu artırarak Gazze'de katliama başladı.

Açıklamada, halihazırda herhangi bir birliğin konuşlandırılması yönünde karar alınmadığı vurgulanırken, Austin'in bu konuda durum değerlendirmesi yapmayı sürdüreceği, müttefikleri ve ortaklarıyla yakın temas halinde kalacağı aktarıldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedildi.

2 BİN ASKER GÖNDERECEKLER Öte yandan ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi.

BIDEN ZİYARETE GİDECEK ABD Dışişleri Bakanı Blinken Netanyahu'yu ziyaretinde "Bir Yahudi olarak buradayım" derken ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'e gitmeye hazırlanıyor.

CENAZE NAMAZINDA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ara vermeksizin hastaneye getirilen yaralıları tedavi etmek için çalışan Filistinli doktor kendi ailesini İsrail bombardımanında kaybetti. pic.twitter.com/CiWhV7yIx6

GEMİDEKİ EKİBİN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Ayrıca açıklamada, Austin'in, ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika/Altıncı Filo Harekat Alanı'ndaki USS Gerald R. Ford ekibinin görev süresinin uzatılmasını onayladığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığından 8 Ekim'de yapılan açıklamada, Hamas'ın başlattığı operasyonda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirildiği vurgulanmıştı.

Ayrıca, İsrail ordusu 11 Ekim'de de gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurmuştu.

2. GEMİ DE BÖLGEYE GİDECEK!

İkinci bir uçak gemisi olan Dwight D. Eisenhower'ın önümüzdeki birkaç gün içinde bölgeye gelmesi bekleniyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI İLE CENTCOM KOMUTANI KURILLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, CENTCOM Komutanı Kurilla ile görüştü. Gallant yaptığı açıklamada, "ABD'nin İsrail ordusuna verdiği desteği tartışmak üzere bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Gallant Hamas'a karşı mücadele için Kurilla'ya bilgi verdiğini belirterek, "Savunma kurumlarımız arasındaki derin bağ ve ortaklığa ve General'in İsrail'in güvenliğine olan kişisel bağlılığına olan takdirimi ifade ettim" dedi.