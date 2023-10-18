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ABD verdi İsrail vurdu! Gazze’ye hastane saldırısını soykırımcı Tel Aviv’in düzenlediği kanıtlandı: Batı üç maymunu oynuyor

Soykırımcı İsrail, Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği saldırının suçunu İslami Cihad Hareketi ve Hamas’a atmaya çalışırken çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 500’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan bombalar faili açıkça gösteriyor. Uzmanlar, hastane saldırısında kullanılan bombaların İsrail envanterinde yer aldığını ve İsrail’e ABD tarafından verildiğini kanıtlarken Batılı liderler ise üç maymunu oynuyor.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 11:10 Güncelleme 18 Ekim 2023, 12:13
ABD verdi İsrail vurdu! Gazze’ye hastane saldırısını soykırımcı Tel Aviv’in düzenlediği kanıtlandı: Batı üç maymunu oynuyor

Soykırımcı İsrail Gazze'de Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. Filistinlileri Gazze'den sürmeye zorlayan ve hem Gazze'ye hem de Filistinlileri güvenli olduğunu belirterek göndermeye çalıştığı güney bölgesine bomba yağdıran İsrail, dün akşam korkunç bir katliama daha imza attı ve Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı.

Hastaneye yapılan saldırıda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail'in hastaneye attığı bombalarda ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtiliyor.

SUÇU İSLAMİ CİHAD'A VE HAMAS'A YIKTILAR

Gazze'de hastane bombalayan İsrail, suçu Filistin İslami Cihad Örgütü'ne ve Hamas'a yıkmaya çalışırken Batılı liderler ise üç maymunu oynuyor. İsrailli yetkililerin yazıp sildiği Tweetler ve bombaların İsrail envanterine kayıtlı olduğuna dair tüm kanıtlara rağmen İsrail suçunu reddederken ikiyüzlü Batılı liderler de edilgen bir dil kullanıyor ve yaptıkları açıklamalarda saldırganın kim olduğuna dair en ufak bir detay vermiyor. Öte yandan bombardıman sırasında kullanılan füzelerin İsrail envanterine kayıtlı olduğu ve İsrail'e ABD tarafından verildiği ise kanıtlandı.

Katil İsrail, Gazze'deki hastaneyi bu bombalarla vurdu!

BATILI LİDERLER ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, bu sabah X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasına ilişkin "Gazze'deki bir hastanede meydana gelen patlamaya ilişkin elimize ulaşan görüntüler beni dehşete düşürdü. Masumlar yaralandı ve öldürüldü. Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle birlikte. Bu olayın çok dikkatli araştırılması önemlidir." ifadelerini kullandı.

İngiltere Hükümet Bakanı Andrew Griffith ise soykırımcı İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı için "Gazze Şehri'ndeki bir hastanede meydana gelen 'yıkıcı' patlamanın arkasında kimin olduğunun belirsizliğini koruduğunu' söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıda özne kullanmamaya dikkat eden isimlerden biri. Cleverly, hastane kendi kendine yıkılmış gibi söz ettiği olayla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

El-Ehli Hastanesi'nin yıkılması insan hayatının kaybıdır. İngiltere netti. Sivil hayatın korunması her şeyden önce gelmeli. İngiltere neler olduğunu ortaya çıkarmak ve Gazze'deki masum sivilleri korumak için müttefiklerimizle beraber çalışacak.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise işgalci İsrail'in hastanede yaptığı katliamla ilgili tek bir yorum yapmazken yalnızca Dışişleri Bakanı Cleverly'nin açıklamasını yeniden paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise hastanenin bombalanmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı ve saldırıyı kınadı. Fakat Macron'un paylaşımında saldırıyı kimin düzenlediği ve Fransa'nın kimi kınadığı ise tamamen muallakta.

İsrail'in en büyük destekçilerinden ABD Başkanı Joe Biden da Gazze'deki hastane kendi kendine patlamış gibi davranan bir diğer isim. Hamas'a karşı saldırılarında destek olmak için İsrail'e uçak gemisi gönderen ve bugün sözde barışı sağlamak iddiasıyla İsrail'e doğru hareket eden Biden, İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Gazze'deki El Ahli Arap hastanesinde meydana gelen patlama ve bunun sonucunda yaşanan korkunç can kaybından büyük öfke ve üzüntü duyuyorum. Bu haberi duyar duymaz Ürdün Kralı II. Abdullah ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuştum ve ulusal güvenlik ekibime tam olarak ne olduğu hakkında bilgi toplamaya devam etmeleri talimatını verdim.
ABD, çatışma sırasında sivil yaşamın korunmasından yanadır ve bu trajedide ölen veya yaralanan hastaların, sağlık personelinin ve diğer masumların yasını tutuyoruz.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da "El-Ahli hastanesine yapılan saldırıda çok sayıda ölü sayısının olmasından üzüntü duyuyorum. Sağlık personeli ve sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz. Tüm gerçekler ortaya konulmalı ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır." şeklindeki İsrail'i temize çekmeye çalışan açıklaması ile üç maymunu oynayan Batılı yöneticiler arasında yerini aldı.

SİLAHLAR KANITLADI: ABD VERDİ İSRAİL BOMBALADI

Batılı ülkeler soykırımcı İsrail'in yüzlerce kişinin ölümüne yol açan hastane saldırısı karşısında üç maymunu oynarken kullanılan bombalar faili açıkça gösteriyor. Troy Teknoloji Savunma Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu bombaların İsrail envanterinde yer alan iki bombadan biri olabileceğini belirtti.

"Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddeti bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre MK-84 bombasına ait olabileceğine işaret ediyor." Diyen Bereketlioğlu, bombada yaklaşık 430 kilogram patlayıcı madde bulunduğunu ve hedefine uygun açıyla ulaşması halinde son derece yıkıcı olabildiğini belirtti.

"Bir diğer olasılık da yine MK-84 kullanılan bir BLU-109 sığınak delici bomba olabileceği yönünde" şeklinde konuşan Bereketlioğlu her iki bombanın da İsrail ordusunun envanterinde yer aldığını vurguladı.

JDAM donanımlı bombalar İsrail'e ABD tarafından sağlanıyor. ABD, 26 uluslararası müşterisine temin ettiği JDAM donanımlı bombaları ilk olarak 1999 yılında Balkanlar'daki Müttefik Güç Harekatı'nda, ardından Irak'ta ve Libya'da kullanmıştı. Tüm bu veriler hastane saldırısının ABD desteği ile İsrail tarafından yapıldığını bir kez daha açıkça ortaya koyuyor.


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