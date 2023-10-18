ABD verdi İsrail vurdu! Gazze’ye hastane saldırısını soykırımcı Tel Aviv’in düzenlediği kanıtlandı: Batı üç maymunu oynuyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise işgalci İsrail'in hastanede yaptığı katliamla ilgili tek bir yorum yapmazken yalnızca Dışişleri Bakanı Cleverly'nin açıklamasını yeniden paylaştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise hastanenin bombalanmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı ve saldırıyı kınadı. Fakat Macron'un paylaşımında saldırıyı kimin düzenlediği ve Fransa'nın kimi kınadığı ise tamamen muallakta.
İsrail'in en büyük destekçilerinden ABD Başkanı Joe Biden da Gazze'deki hastane kendi kendine patlamış gibi davranan bir diğer isim. Hamas'a karşı saldırılarında destek olmak için İsrail'e uçak gemisi gönderen ve bugün sözde barışı sağlamak iddiasıyla İsrail'e doğru hareket eden Biden, İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Gazze'deki El Ahli Arap hastanesinde meydana gelen patlama ve bunun sonucunda yaşanan korkunç can kaybından büyük öfke ve üzüntü duyuyorum. Bu haberi duyar duymaz Ürdün Kralı II. Abdullah ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuştum ve ulusal güvenlik ekibime tam olarak ne olduğu hakkında bilgi toplamaya devam etmeleri talimatını verdim.
ABD, çatışma sırasında sivil yaşamın korunmasından yanadır ve bu trajedide ölen veya yaralanan hastaların, sağlık personelinin ve diğer masumların yasını tutuyoruz.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da "El-Ahli hastanesine yapılan saldırıda çok sayıda ölü sayısının olmasından üzüntü duyuyorum. Sağlık personeli ve sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz. Tüm gerçekler ortaya konulmalı ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır." şeklindeki İsrail'i temize çekmeye çalışan açıklaması ile üç maymunu oynayan Batılı yöneticiler arasında yerini aldı.
SİLAHLAR KANITLADI: ABD VERDİ İSRAİL BOMBALADI
Batılı ülkeler soykırımcı İsrail'in yüzlerce kişinin ölümüne yol açan hastane saldırısı karşısında üç maymunu oynarken kullanılan bombalar faili açıkça gösteriyor. Troy Teknoloji Savunma Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu bombaların İsrail envanterinde yer alan iki bombadan biri olabileceğini belirtti.
"Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddeti bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre MK-84 bombasına ait olabileceğine işaret ediyor." Diyen Bereketlioğlu, bombada yaklaşık 430 kilogram patlayıcı madde bulunduğunu ve hedefine uygun açıyla ulaşması halinde son derece yıkıcı olabildiğini belirtti.
"Bir diğer olasılık da yine MK-84 kullanılan bir BLU-109 sığınak delici bomba olabileceği yönünde" şeklinde konuşan Bereketlioğlu her iki bombanın da İsrail ordusunun envanterinde yer aldığını vurguladı.
JDAM donanımlı bombalar İsrail'e ABD tarafından sağlanıyor. ABD, 26 uluslararası müşterisine temin ettiği JDAM donanımlı bombaları ilk olarak 1999 yılında Balkanlar'daki Müttefik Güç Harekatı'nda, ardından Irak'ta ve Libya'da kullanmıştı. Tüm bu veriler hastane saldırısının ABD desteği ile İsrail tarafından yapıldığını bir kez daha açıkça ortaya koyuyor.