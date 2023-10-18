ABD verdi İsrail vurdu! Gazze’ye hastane saldırısını soykırımcı Tel Aviv’in düzenlediği kanıtlandı: Batı üç maymunu oynuyor

Soykırımcı İsrail Gazze 'de Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. Filistinlileri Gazze'den sürmeye zorlayan ve hem Gazze'ye hem de Filistinlileri güvenli olduğunu belirterek göndermeye çalıştığı güney bölgesine bomba yağdıran İsrail, dün akşam korkunç bir katliama daha imza attı ve Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı.

Hastaneye yapılan saldırıda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail'in hastaneye attığı bombalarda ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtiliyor.

SUÇU İSLAMİ CİHAD'A VE HAMAS'A YIKTILAR

Gazze'de hastane bombalayan İsrail, suçu Filistin İslami Cihad Örgütü'ne ve Hamas'a yıkmaya çalışırken Batılı liderler ise üç maymunu oynuyor. İsrailli yetkililerin yazıp sildiği Tweetler ve bombaların İsrail envanterine kayıtlı olduğuna dair tüm kanıtlara rağmen İsrail suçunu reddederken ikiyüzlü Batılı liderler de edilgen bir dil kullanıyor ve yaptıkları açıklamalarda saldırganın kim olduğuna dair en ufak bir detay vermiyor. Öte yandan bombardıman sırasında kullanılan füzelerin İsrail envanterine kayıtlı olduğu ve İsrail'e ABD tarafından verildiği ise kanıtlandı.

BATILI LİDERLER ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, bu sabah X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasına ilişkin "Gazze'deki bir hastanede meydana gelen patlamaya ilişkin elimize ulaşan görüntüler beni dehşete düşürdü. Masumlar yaralandı ve öldürüldü. Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle birlikte. Bu olayın çok dikkatli araştırılması önemlidir." ifadelerini kullandı.