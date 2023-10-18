Soykırımcı İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde kan donduran bir vahşete imza attı. İnsanlık dışı saldırı sonucu yüzlerce kişi şehit edildi. Saldırı sonrası her fırsatta soykırımcı İsrail'e desteği açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın ikiyüzlü tutumu büyük tepki topladı. Filistinlilere yönelik zulümde desteğini yinelediği İsrail'e ziyaretini iptal etmeyen Biden, katliamda hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi. Biden'ı taşıyan uçak İsrail'e indi. Katliamın gölgesinde İsrail'e inen Biden, 500 kişinin ölümüne sebep olan devletin liderleriyle kucak kucağa poz verdi. Skandal açıklamalar yapan Biden, İsrail'in yanında olduklarını belirterek hastaneyi Hamas'ın vurduğunu iddia etti.