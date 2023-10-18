SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023, 11:52 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023, 11:57

Katil İsrail’e ABD Başkanı Joe Biden’dan destek! Hastane patlaması için Hamas’ı suçladı

Soykırımcı İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde kan donduran bir vahşete imza attı. İnsanlık dışı saldırı sonucu yüzlerce kişi şehit edildi. Saldırı sonrası her fırsatta soykırımcı İsrail'e desteği açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın ikiyüzlü tutumu büyük tepki topladı. Filistinlilere yönelik zulümde desteğini yinelediği İsrail'e ziyaretini iptal etmeyen Biden, katliamda hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi. Biden'ı taşıyan uçak İsrail'e indi. Katliamın gölgesinde İsrail'e inen Biden, 500 kişinin ölümüne sebep olan devletin liderleriyle kucak kucağa poz verdi. Skandal açıklamalar yapan Biden, İsrail'in yanında olduklarını belirterek hastaneyi Hamas'ın vurduğunu iddia etti.

SIRADAKİ VİDEO
ABD Başkanı Joe Biden, 500 sivilin ölümüne sebep olan Netahyahu’ya böyle sarıldı
18.10.2023Çarşamba
ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de
18.10.2023Çarşamba
Gazzeli yetkililer, İsrail'in bombaladığı hastanede cenazeler arasında basın toplantısı düzenledi
18.10.2023Çarşamba
Katil İsrail'in Gazze'de vurduğu hastane! Gün ağarınca patlamanın boyutu ortaya çıktı
18.10.2023Çarşamba
21. yüzyılda Müslüman soykırımı! İsrail hastaneyi vurdu yüzlerce kadın ve çocuk hayatını kaybetti
18.10.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Sky News işgalci İsrail’i nasıl savunacağını şaşırdı: Hastane katliamını ’sığınağa dönmüştü’ deyip aklamaya çalıştı 00:15
Sky News işgalci İsrail'i nasıl savunacağını şaşırdı!
18.10.2023Çarşamba
İsrail bombaladığı hastanede arama kurtarma yapan ekibi de vurdu 00:37
İsrail hastanede arama kurtarma yapan ekibi de vurdu!
18.10.2023Çarşamba
İsrail’in katliamı örtbas etme çabası! 05:22
İsrail propaganda videosunu sildi!
18.10.2023Çarşamba
4’lü Gazze zirvesi iptal oldu! ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e gidiyor 01:13
4'lü Gazze zirvesi iptal oldu!
18.10.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA