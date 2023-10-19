İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 1284 ruhtasız tabancı 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini ve 2368 şüpheli şahısın gözaltına alındığını bildirdi.

7️⃣4️⃣ İLDE SON 4 GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 1️⃣2️⃣8️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA,

3️⃣7️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK,

1️⃣7️⃣0️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.



2️⃣3️⃣6️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI. ❗️



HALKIMIZIN HUZURUNU… pic.twitter.com/NNgD1jjHKO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 19, 2023





İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

7️⃣4️⃣ İLDE SON 4 GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 1️⃣2️⃣8️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA,

3️⃣7️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK,

1️⃣7️⃣0️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.

2️⃣3️⃣6️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI. ❗️

HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRAN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN VE ONLARA SİLAH TEMİN EDENLERİN PEŞİNDEYİZ. ONLARI ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ❗️

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Konya, İzmir, Ankara, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Sakarya, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Mardin , Manisa, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Aydın, Çorum, Denizli, Batman, Muğla, Ordu, Rize, Sivas, Kırıkkale, Elazığ, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Ardahan, Düzce, Siirt, Tunceli, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Edirne, Erzincan, Kütahya, Şırnak, Van, Ağrı, Artvin, Giresun, Karaman, Kars, Kırklareli, Kilis, Afyonkarahisar, Erzurum, Muş, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Hakkari, Sinop, Yalova ve Yozgat'ta yapılan operasyonlarda 1️⃣2️⃣8️⃣4️⃣ ruhsatsız tabanca yakalandı.

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

❌#İstanbul'da 2️⃣6️⃣6️⃣ tabanca 3️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 4️⃣0️⃣2️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Adana'da 1️⃣4️⃣2️⃣ tabanca, 1️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 1️⃣8️⃣0️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Konya'da 7️⃣6️⃣ tabanca, 2️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 8️⃣5️⃣ şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.

❌#İzmir'de 6️⃣4️⃣ tabanca, 1️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 1️⃣3️⃣0️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Ankara'da 6️⃣0️⃣ tabanca ele geçirildi. 1️⃣0️⃣0️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Mersin'de 5️⃣2️⃣ tabanca 1️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 9️⃣0️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Osmaniye'de 4️⃣3️⃣ tabanca ele geçirildi. 1️⃣2️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Şanlıurfa'da 3️⃣9️⃣ tabanca ele geçirildi. 5️⃣9️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum🇹🇷

AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN:

RUHSATSIZ SİLAH TEMİN EDENLERLE VE SİLAH KAÇAKÇILARIYLA DA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK❗️

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷