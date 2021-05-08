Mevlüt Çavuşoğlu’ndan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail Ramazan ayında saldırganlığını artırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

İsrail'in Ramazan ayında saldırganlığını artırdığını söyleyen Çavuşoğlu, Filistinlilerin koronavirüs bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmek istendiğini söyledi.

İsrail'in iki devletli çözümü kullandığını söyleyen Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde bu provokasyonların devam edeceğini söyledi. Bu saldırıya Yahudilerin de ses çıkarması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, insan haklarından bahsedenlerin İsrail'e dur demesi gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan ile yapılan görüşmede Filistin meselesinin de konuşulacağını söyleyen Çavuşoğlu, Mısır ile yakınlaşma Filistin davasına olumlu yansıyacağını da söyledi.