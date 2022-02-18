Metrodaki eli bıçaklı magandadan skandal savunma!

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 3 ay kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz’ın yargılanmasına başlandı. Duruşma sonu açıklama yapan müşteki avukatı, sanığın duruşmada skandal bir savunma yaptığını öne sürerek ‘Ülkemizde birçok kadın her gün saldırıya uğramaktadır. Önceden gece sokağa çıkmaya korkan kadınlar, artık gündüz vakti sokağa çıkamaz oldu. Sanığın en ağır şekilde cezalandırması için tüm çabamızla davayı takip edeceğiz." dedi. Öte yandan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.