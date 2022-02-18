Haberler Haber Videoları Metrodaki eli bıçaklı magandadan skandal savunma!

Metrodaki eli bıçaklı magandadan skandal savunma!

Metrodaki eli bıçaklı magandadan skandal savunma!
18.02.2022 12:58

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:33
İstanbullu İETT arızalarından...
Ana Sayfa 02:42
Gökçek'i başkasının telefonu...
Ana Sayfa 05:20
Esnafın elektrik faturasına...
Ana Sayfa 00:33
Bakan Akar'dan flaş Ukrayna...
Ana Sayfa 01:26
Survivor'da gergin anlar!...
Ana Sayfa 02:37
Hırsızlardan vatandaşa pişkin...
Ana Sayfa 04:11
Bakırköy’de 4 katlı binada...
Ana Sayfa 02:27
İzmir'de felaketin eşiğinden...
Ana Sayfa 01:45
CHP’li Murat Ongun’dan İsviçre...
Ana Sayfa 00:38
İndirimli satışta düzenleme
Ana Sayfa 04:10
Başkan Erdoğan: "Maalesef...
Ana Sayfa 00:45
Adı Sevgi 1. bölüm fragmanı...

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 3 ay kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz’ın yargılanmasına başlandı. Duruşma sonu açıklama yapan müşteki avukatı, sanığın duruşmada skandal bir savunma yaptığını öne sürerek ‘Ülkemizde birçok kadın her gün saldırıya uğramaktadır. Önceden gece sokağa çıkmaya korkan kadınlar, artık gündüz vakti sokağa çıkamaz oldu. Sanığın en ağır şekilde cezalandırması için tüm çabamızla davayı takip edeceğiz." dedi. Öte yandan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

Haber Videoları
SON DAKİKA