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Metroda toka satan çocuğu döven saldırgan tutuklandı!
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Metroda toka satan çocuğu döven saldırgan tutuklandı!

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 16:42 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 16:42

İstanbul'da metroda yabancı uyruklu bir çocuğu döven 41 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Kararı duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bir şahıs metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunuldu.

Şahsın çocuğu tokatladığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINAN SALDIRGAN TUTUKLANDI
Kimliği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenikapı-Hacıosman metrosunda yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 41 yaşındaki D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen saldırgan tutuklandı.

Bu arada şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, metrosunda seyahat ederken çocuğun bir kişinin ayağına çarpıp küfür etmesi üzerine kendisini durduramadığını ve olayın gerçekleştiğini iddia ettiği öğrenildi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: NE OLURSA OLSUN KABUL EMİYORUZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Gözaltına alınan şüpheli, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz."

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