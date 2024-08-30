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Metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi!
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Metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi!

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 12:43 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 12:44

Küçükçekmece Sefaköy'deki metrobüs kazasıyla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 10’a yükseldi. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada, yol bakım çalışmasında görevli üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. D-100 Karayolu üzerinde 08.40 sıralarında yaşanan feci kazada, iki metrobüs çarpışarak bariyerlere savrulmuş, kazada 51 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Ferhat Uçar ise hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Gözaltı Sayısı Artıyor

Soruşturmanın ilk aşamasında, aralarında metrobüs şoförlerinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak bugün yapılan yeni operasyonlarla birlikte, gözaltı sayısı 10'a yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayla bağlantılı olduğu düşünülen yol bakım çalışmasında görevli metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nde görevli müdür ve müdür yardımcısını da gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma Genişliyor

Yetkililer, kazanın nedenini ve ihmallerin olup olmadığını belirlemek amacıyla soruşturmayı derinleştiriyor. Kazanın meydana geldiği bölgede yol çalışması yapılırken alınan güvenlik önlemleri ve bakım çalışmalarının koordinasyonu da inceleme altına alındı. Elde edilen ilk bulgular ışığında, bakım çalışmalarında görevli sorumluların ihmali olup olmadığı araştırılıyor.

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