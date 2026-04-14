Eğitim Yuvası Önünde Kanlı İnfaz

Olay, 23 Ekim 2025 tarihinde Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde meydana geldi. 3 çocuk annesi üniversite öğrencisi Meliha Keskin, boşandığı erkek F.K. tarafından kampüs içerisinde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığın cinayet sonrası attığı adımlar ve yaptığı savunmalar mercek altına alındı.

Cinayet Sonrası Arkadaşına Video Göndermiş

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın arkadaşı F.E., kan donduran detaylar paylaştı. F.E., olay günü F.K.'nin kendisini arayarak "Çocuklarımın annesini öldürdüm" dediğini ve olayla ilgili bir video gönderdiğini bizzat itiraf etti. Söz konusu videoyu silmeden polise teslim ettiğini belirten tanık, olayın önceden planlandığına dair delilleri mahkemeye sundu.

"Ruh Sağlığım Yerinde Değildi" Savunması Karşılık Bulmadı

Tutuklu sanık F.K., savunması sırasında suçtan kurtulmaya yönelik klasik yöntemlere başvurdu. Eski eşinin ailesinin kendisini psikolojik olarak bitirdiğini öne süren sanık, "Ruh sağlığım yerinde değildi" diyerek yeniden rapor alınmasını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair daha önce yapılan tespitleri yeterli bularak bu talebi reddetti.

Acılı Aileden En Ağır Ceza Talebi

Müşteki sıralarında oturan Meliha Keskin'in babası İ.K., adalete güvendiğini belirterek sanığın indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi. Abla M.K.Ç. ise, "Yıllarca bu olay gelmesin diye uğraştık ama bu caniye engel olamadık" sözleriyle kardeşini koruyamadıklarının üzüntüsünü dile getirdi.

Duruşma Ertelendi

Mahkeme heyeti; sanığın rapor talebini reddederken, diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Müşteki avukatları ayrıca, suçu bildirmeyen ve delil karartan diğer kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.