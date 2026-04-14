Şanlıurfa'da okula silahlı saldırı: 16 yaralı 1 ölü

Okul Koridorunda Pompalı Tüfekli Dehşet

Olay, sabah saat 09.30 sularında Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan 743 öğrencili Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer Ket, yanındaki pompalı av tüfeğiyle binaya girerek koridorlarda ve sınıflarda rastgele ateş açtı. Teneffüs bitimine denk gelen saldırıda öğrenciler büyük panik yaşarken, bazıları pencerelerden atlayarak kaçmaya çalıştı.

16 Yaralı: 3 Kişinin Durumu Kritik

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis memuru ve 1 kantin işletmecisi yaralandı. Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, yaralılardan 2'si öğretmen olmak üzere toplam 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı. Yaralıların bir kısmı Şanlıurfa il merkezindeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilirken, diğerlerinin tedavisi Siverek Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

"Hazır Olun" Mesajı: Katliamı Günler Önceden Haber Vermiş

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise saldırganın dijital ayak izlerinde ortaya çıktı. Ömer Ket'in saldırıdan günler önce okulun sosyal medya hesaplarına "Hazır olun. Bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak. Hazır olun kunduzlar" şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi. Açık liseye sevk edilmesine tepki olarak saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Ket'in bu açık tehdidinin neden önlenemediği ise idari soruşturmanın odak noktasını oluşturuyor.

Köşeye Sıkışınca İntihar Etti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat ve polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Okul binası içinde kıstırılan saldırgan Ömer Ket, yakalanacağını anlayınca elindeki tüfekle yaşamına son verdi. Vali Hasan Şıldak, okulun daha önceki risk değerlendirmelerinde düşük riskli görüldüğü için sabit polis noktasının bulunmadığını ifade ederek, olayla ilgili çok yönlü adli ve idari tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

RTÜK'ten Yayın Yasağı Uyarısı

Olayın ardından RTÜK, saldırı anına ilişkin travmatik görüntülerin ve mağdurların kimlik bilgilerinin paylaşılmaması konusunda medya kuruluşlarını uyardı. Güvenlik kamerası görüntülerinin ve panik anlarının servis edilmesinin yasal yaptırımlara tabi olacağı hatırlatıldı.