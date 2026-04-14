İnegöl’de zincirleme kaza: 5 yaralı

İstasyon Çıkışında Kontrolsüz Manevra Facia Getirdi

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Bursa istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan Ali K. (55) idaresindeki 16 AND 955 plakalı otomobilin önüne, akaryakıt istasyonundan aniden yola çıkan Hasan M. yönetimindeki 16 APH 176 plakalı aracın fırlamasıyla meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi.

Park Halindeki Araçlar da Hasar Aldı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobiller, önce yolun sağında park halindeki 16 ALN 038 plakalı kamyona, ardından yine park durumunda olan Halil A. (40) yönetimindeki 16 FS 265 plakalı otomobile çarptı. Toplamda 4 aracın hasar gördüğü kazada, karayolu adeta hurda yığınına döndü.

Yaralılar Arasında 2 Yaşında Çocuk Var

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdiği yaralılar; sürücüler Halil A. ve Ali K. ile araçlarda bulunan Havva K. (45), Ömer K. (2) ve Hasan M. (51) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yol Tekrar Trafiğe Açıldı

Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolunda trafik akışı bir süre durduruldu. Bölge trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü. Emniyet ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.