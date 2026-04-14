Karşıyaka’daki kaza kamerada: 18 yaşındaki Mehmet Akif Karaoğlu hayatını kaybetti
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu genç sürücünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin otomobille çarpıştığı ve sürücüsünün savrulduğu anlar yer aldı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Aksoy Mahallesi Girne Bulvarı Yunuslar Kavşağı'nda saat 20.25 sıralarında yaşanan olayda, 18 yaşındaki Mehmet Akif Karaoğlu idaresindeki motosiklet ile A.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavşakta çarpışan araçların şiddeti ve motosiklet sürücüsü Karaoğlu'nun çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte yola savrulduğu anlar saniye saniye kaydedildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Gözaltına Alındı
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede, ağır darbe alan motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Karaoğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü A.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Genç yaşta hayatını kaybeden Karaoğlu'nun ölümü yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.