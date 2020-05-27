Metin Feyzioğlu'ndan "27 Mayıs" açıklaması: Yargısal bir kara leke!

27.05.2020 17:36

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışı öncesi A Haber'e konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 27 Mayıs 1960 darbesinin yalnızca bir siyasi kara leke olmadığını, aynı zamanda bir yargısal kara leke olduğunu belirtti. Feyzioğlu, Buradaki yargılamalar yargılama falan değildir, önceden verilmiş hükümlerin uzatmalar sonrasında yüze karşı okunmasının sırasının beklendiği bir tiyatrodan ibarettir" dedi.